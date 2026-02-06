Con lo smartphone pagherai anche il pedaggio e ciao ciao Telepass?

MobiQ vuole sostituire il buon vecchio scatolotto facendo dialogare il telefono con l'arco autostradale (non è ancora disponibile)

Ah, il Telepass! Quello scatolino grigio-beige, attaccato al parabrezza con un adesivo che dopo due estati sembrava colla industriale, fedele compagno di viaggio di milioni di italiani.

Bene, prepariamoci al lutto. Perché si apprende che MobiQ, azienda americana del gruppo Denso, vuole mandare in pensione il nostro caro vecchio amico. Addio scatolotto, benvenuto smartphone.

Lo apprendiamo dall'agenzia Ansa. Ebbene sì, anche pagare il pedaggio diventerà roba da app, segnale RF amplificato e crittografia da Fort Knox. Il tutto senza dover più attaccare nulla al parabrezza (e senza più quel bellissimo alone di colla che non va via neanche con lo sgrassatore).

Un giorno il Telepass diventerà oggetto di antiquariato?

Funziona più o meno così: il tuo telefonino dialoga direttamente con l'arco del casello tramite un segnale radio potenziato. Niente lettura di targhe, niente bollettini a casa, niente scatolini da ricordare quando cambi auto: il pedaggio viene addebitato in tempo reale, con tanto di preview del costo, distanza dal casello e – chicca delle chicche – aggiornamenti sul traffico.

Per chi gestisce le autostrade è il paradiso burocratico: pagamenti immediati, nessun archivio di transiti da conservare, zero contestazioni del tipo ''Ma io quel giorno non c'ero!''. Tutto digitalizzato, tutto tracciabile, tutto perfetto. Almeno, sulla carta.

Transiteremo in corsia Telepass... senza Telepass?

Il sistema si inserisce nell'universo V2X (Vehicle-to-Everything, per gli amici: ''quando le macchine parlano con tutto''), dove auto, caselli, semafori e chi più ne ha più ne metta comunicano tra loro come se fossero su WhatsApp. Il futuro, insomma. Quello in cui l'unica cosa che ancora dovrai ricordarti è di tenere lo smartphone carico. Ah, e magari di averlo in macchina quando parti.

E a quando il pedaggio smart (phone)? Ecco, su questo punto la faccenda si fa nebulosa. MobiQ non avrebbe ancora annunciato date precise per l'Italia.

Quindi sì, la tecnologia c'è, è pronta, pare funzioni pure bene. Ma noi, nel frattempo, possiamo continuare ad amare il nostro Telepass come si fa con un vecchio zio un po' strambo, ma affidabile.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/02/2026