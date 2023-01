Citroen C4 X: berlina nel look, SUV nell'anima. La prova

Toglietemi una curiosità, ma voi preferite i SUV o le berline? Solo qualche anno fa la scelta era semplice, oggi invece le carte in tavola sono cambiate e per mettere d’accordo l’una e l’altra parrocchia il mercato si è inventato i crossover coupé: proprio come nuova Citroen C4 X (qui la nostra video anteprima).

LUNGHEZZA...MEZZA BELLEZZA

C4 X è la sorella minore di C5 X (qui la prova su strada), diciamo pure che la filosofia alla base del progetto è identica: stessa piattaforma (la CMP), struttura rialzata, forma filante e posteriore con un bel codino dal gusto fastback! Rispetto a C4 le dimensioni sono più generose: 4,6 metri in lunghezza, 1,83 metri in larghezza per 1,52 metri in altezza. Nello specifico sono 24 i centimetri in più da paraurti a paraurti, con altezza e lunghezza invece che rimangono praticamente invariate. Sono misure che la mettono in competizione diretta con Renault Arkana. Di questa C4 X, mi colpisce l’originalità del posteriore con il profilo discendente del tetto che termina in una coda quasi tronca. Infine, niente male anche i terminali di scarico sdoppiati (veri) ai lati del paraurti!

Citroen C4 X: 3/4 anteriore

C'È SPAZIO PER TUTTI

Per il resto, il look è identico a quello della C4 che già conosciamo con il frontale alto e dominato dalle cornici delle luci LED che si allungano su tutto l’anteriore. I centimetri in più consentono a C4 X di fare quasi un balzo di categoria, entrando a buon diritto nel segmento dei D-SUV coupé. A ben guardare però, l’abitabilità interna resta allineata con C4, sul retro c’è spazio a sufficienza per 2 occupanti in 3 invece si sta decisamente stretti, con il tetto che va a sfiorare la testa dei più alti.

Citroen C4 X: il divanetto posteriore

BAGAGLIAIO AL TOP Il vero asso nella manica di C4 X è però il bagagliaio, con una capacità davvero notevole 510 litri in estensione a 1.360 litri con divanetto reclinato. È vero, il piano di carico è un po’ affossato, ma in compenso il guadagno è di ben 130 litri rispetto alla ''vecchia'' C4 (qui la prova su strada). La plancia invece offre invece un buon mix fra tasti analogici e display digitali, lo schermo principale è da 10 pollici e si abbina a un quadro strumenti piuttosto piccolo da 5,5 pollici. Sotto lo schermo ritrovo infine comandi del clima con pomelli facili da raggiungere. Bene anche l’abbinamento di plastiche e materiali soft touch dall'aspetto vagamente hi-tech.

Citroen C4 X: interni

VEDI ANCHE

MOTORIZZAZIONI

Citroen C4 X è offerta con quattro diverse motorizzazioni: due benzina PureTech da 100 e 130 CV, Diesel BlueHDi da 130 CV ed infine 100% elettrica - la e-C4 X - da 136 CV e 360 chilometri di autonomia. Per questa prova ho scelto la benzina PureTech più potente da 130 CV e 230 Nm di coppia, con un 1.2 tre cilindri turbo abbinato al collaudato cambio automatico EAT 8 rapporti.

Citroen C4 X: logo posteriore

IMPRESSIONI DI GUIDA

Da dietro il volante ho l’impressione di trovarmi un po’ più in basso rispetto a C4. La base meccanica condivisa e la differenza di peso minima tra i due modelli fa sì che l’esperienza di guida - in fin dei conti - sia piuttosto simile. Il vero punto di forza di C4 X è indubbiamente il comfort. L’auto scorre sulle imperfezioni con grande nonchalance, le sospensioni Citroen restituiscono un ottimo feedback su ogni tipologia di fondo, sia esso un manto liscio o una striscia d’asfalto irregolare. Il celebre effetto ''tappeto volante'' viene replicato anche su C4 X e a ciò si aggiunge una discreta insonorizzazione dell’abitacolo con pochissimi rumori che filtrano dall’esterno. Un po’ impalpabile lo sterzo, lo trovo leggero e un tantino avaro nel raccontare ciò che passa sotto le ruote. A conti fatti è comunque un buon compromesso se calato in un contesto cittadino, dove le manovre sono facilitate da sensori di parcheggio e dalla retrocamera. Personalmente preferisco affidarmi a quest’ultima, anche perché il lunotto spiovente è un po’ ristretto, ma garantisce comunque una buona visibilità. Il collaudato 1.2 PureTech è un motore brillante, coi suoi 130 CV consente alla C4 X di chiudere lo 0-100 in 10,9 secondi e di raggiungere una velocità massima dichiarata di 200 km/h.

Citroen C4 X: test drive

3 CILINDRI EQUILIBRATO Il benzina 3 cilindri è più che adeguato per questa C4 X. È un motore che predilige l’allungo allo sprint e che sa dialogare molto bene con l’automatico EAT 8. Solo quando si affonda un po’ il piede sull’acceleratore si percepisce qualche lieve esitazione nell’eseguire la scalata. In questo caso, si riesce comunque a mettere una pezza azionando i paddle dietro al volante. Niente elettrificazione per questa versione benzina - né mild, né plug-in hybrid - per mettersi l’anima in pace con l’ambiente tocca optare per la e-C4 X con batteria da 50 kWh. Tutto sommato, con questa motorizzazione ci si riesce a togliere qualche soddisfazione in termini di consumi. Viaggiando a codice per esempio - durante questa prova - il computer di bordo non ha mai superato i 6,5 litri di carburante per 100 chilometri, un dato molto vicino a quello del dichiarato.

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Sul fronte della sicurezza C4 X mette sul piatto fin dall’allestimento base: la franata automatica d’emergenza, il rilevatore stanchezza del conducente, il mantenimento di corsia, il regolatore di velocità e il riconoscimento dei segnali stradali. Di serie anche le ottime sospensioni Citroen Advanced Comfort. Come detto le motorizzazioni comprendondo: due benzina, un Diesel e l'lettrico declinate in 4 allestimenti: Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack. Si parte dai 25.300 euro della benzina 100 CV Feel e si raggiungono i 34.300 della Diesel 130 CV Shine Pack. La versione elettrica attacca a 38.300 euro e raggiunge i 42.300 della top di gamma Shine Pack.

Citroen C4 X: il motore

SCHEDA TECNICA CITROEN C4 X 1.2 PURETECH 130 CV

Motore Benzina PureTech 1.199 cc, 3 cilindri Potenza di sistema 130 CV Coppia massima 230 Nm Prestazioni Vel. Max. 200 km/h | 0-100 km/h in 10,9 secondi Trazione Anteriore Cambio Automatico EAT8 Dimensioni 4,6 x 1,8 x 1,52 m Passo 2,67 m Posti 5 Peso a vuoto 1.775 kg Bagagliaio Da 510 a 1.360 litri Consumi (misto WLTP) 6,3 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 126 g/km Prezzo A partire da 29.300 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/01/2023