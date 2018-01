Autore:

Simone Dellisanti

LA GUIDA D'inverno le strade diventano meno sicure a causa della pioggia, della brina, del ghiaccio, della neve e di altri fattori legati alla stagione invernale, quindi l'aderenza del nostro pneumatico ne risente. Per aumentare la sicurezza di noi automobilisti il Codice della Strada prescrive che "i veicoli devono essere muniti di pneumatici invernali durante la stagione fredda". Ma cosa sono gli pneumatici invernali? Qual è la differenza tra pneumatici invernali e pneumatici da neve? Gli pneumatici invernali sono davvero più sicuri dei pneumatici estivi? Per rispondere a queste domande siamo andati in Piemonte, a Sestriere, per partecipare ai test invernali di Assogomma e Federpneus.

PNEUMATICI DA NEVE O INVERNALI? Si, c'è differenza tra pneumatici da neve e pneumatici invernali. I primi sono pneumatici pensati esclusivamente per la guida su strade totalmente innevate e ghiacciate, spesso dotati di chiodi. Gli pneumatici invernali sono prodotti che offrono prestazioni migliori e maggior sicurezza durante la guida nella stagione invernale. Posso essere usati sulla neve ma anche in altre situazioni che caratterizzano la stagione fredda.

COME RICONOSCERE GLI PNEUMATICI INVERNALI Gli pneumatici invernali si distinguono per la marcatura, posta sulla spalla della gomma, M+S. Questa è una autodichiarazione del costruttore che attesta l'omologazione dello pneumatico sulla neve. Oltre alla dicitura M+S possiamo anche trovare un pittogramma alpino (una montagna con tre picchi con un fiocco di neve al suo interno) che attesta come quel pneumatico abbia superato una serie di test specifici per essere omologato come Invernale. Una sicurezza in più insomma. Senza contare che gli pneumatici invernali hanno tasselli caratterizzati in superficie dalla presenza di lamelle, non presenti su quelli normali o estivi.

QUANDO MONTARLI? Il periodo consigliato per montare gli pneumatici invernali va dal 15 novembre al 15 aprile. Questo periodo può essere esteso nei paesi con condizioni climatiche particolari. Naturalmente, nel periodo invernale, le prestazioni tra pneumatici normali e pneumatici invernali sono molto differenti, con le gomme invernali progettate e costruite appositamente per aumentare la sicurezza e dare il meglio in condizioni atmosferiche critiche come le temperature basse o con l'asfalto umido, ghiacciato o innevato.

LA PROVA PRATICA In cinque test diversi, abbiamo messo a confronto gli pneumatici invernali e quelli estivi in condizioni estreme, per conoscerne la differenza e in che modo lavorano per aumentare la sicurezza. Curiosi di sapere come è andata? Allora scorrete più in basso.