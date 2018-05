CONDIVIDILA Per promuovere tra i giovani - e attraverso i giovani - la sicurezza su strada e comportamenti virtuosi da tenere quando si è alla guida, Michelin lancia Live the Motion, un concorso social che invita gli universitari a diventare parte attiva della campagna di comunicazione del Bibendum.

SCATTA E VOLA Ragazzi tra i 19 e i 25 dovranno scattare foto che esprimano la propria idea di mobilità sicura (alcuni esempi li vedete nella gallery), postarla sui propri canali social, Instagram e Facebook con l’hashtag #bastameno, condividendola con gli amici. Il tutto dopo essersi iscritti al concorso su www.livethemotion.it, lo stesso sito sul quale vanno caricate le foto dal 7 maggio al 8 giugno per partecipare al contest. Il premio? Un viaggio di quattro notti per due persone a Barcellona, Londra o Santorini: ce ne sono quattro in palio.

FASE 2 L'iniziativa Live the Motion prevede anche una seconda fase (in autunno) che coinvolge tre università italiane, i Politecnici di Milano e Torino e l'Università degli Studi di Palermo, in un hackathon dal tema “Mobilità a incidenti zero: sicurezza a bordo veicolo e su strada”. I team universitari che avranno proposto le idee migliori riceveranno il Premio Michelin e finanziamenti per realizzare il proprio progetto.