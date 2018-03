Autore:

Marco Congiu

TUTTO L'ANNO Fermiamoci un attimo a ragionare: gli acquisti online sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni, e chi abita nelle grandi città vede costantemente i furgoni e i mezzi leggeri di Amazon o Bartolini scorrazzare per le vie. Sappiamo bene le condizioni in cui versano le strade italiane non sono sempre idilliache, quindi questa categoria chiede – secondo analisi di mercato – una gomma capace di durare e resistere alle più comuni asperità. Michelin prova a rispondere a queste esigenze con l'Agilis CrossClimate.

COM'È? Il Michelin Agilis CrossClimate è uno pneumatico estivo con certificazione invernale. I test condotti dai tecnici francesi sono stati rigidi e rigorosi, con delle location fuori dal coro: Ivalo, nel nord della Lapponia, e Barcelonette, cittadina a 2.715 metri nelle Alpi francesi. Il risultato è una gomma più performante di una All Season: in condizioni di asciutto, lo pneumatico si comporta puramente come un estivo, mentre con ghiaccio e neve il grip è superiore rispetto ad un classico 4 stagioni, grazie alla raggiunta certificazione 3PMSF ottenuta a seguito dei test, riservata agli invernali.

COM'È FATTO Ad un occhio esperto non sfugge la scolpitura quasi atipica del Michelin Agilis CrossClimate: gli intagli a V sul battistrada sono profondi 9,6 mm, per meglio aggrapparsi alla neve in caso di necessità, mentre sui fianchi compaiono dei trapezi – tecnologia derivata dal campo militare - per meglio attutire gli urti laterali quando ci troviamo a dover superare, come avviene in città, un marciapiede. La mescola è composta da tre elastomeri che si attivano in funzione della condizione atmosferica. Test indipendenti condotti da Dekra, poi, hanno verificato una durata media del 35% in più rispetto alla diretta concorrenza tra concorrenti premium. Il prezzo al cliente non è ancora stato comunicato da Michelin: quanto si sa al momento è che sarà di circa 15 euro in più rispetto ad una gomma estiva, mentre le misure da 15” e 16” coprono il 95% del mercato italiano.