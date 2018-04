Autore:

Emanuele Colombo

NUOVI PNEUMATICI SUV Dall'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio alla Lamborghini Urus fino alla Porsche Cayenne Turbo: i SUV ad alte prestazioni sono sempre sulla breccia e per loro ci sono, naturalmente, pneumatici studiati ad hoc. L'ultima novità sono i Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, che in base ai test commissionati al TÜV Süd da Goodyear ha evidenziato uno spazio di frenata inferiore di 1,2 metri rispetto secondo miglior classificato.

PERCHÉ FRENA MEGLIO Il successo del Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV si deve anche alla Active Braking Technology, che in fase di frenata aumenta la superficie di contatto con la strada a vantaggio dell'aderenza: tanto sull'asciutto quanto sul bagnato, spiega la casa. La Grip Booster Technology sfrutta poi mescole adesive che aumentano l'efficacia quanto a frenata e tenuta di strada.

STRUTTURA RINFORZATA Per migliorare il comportamento del veicolo alle alte velocità e la rapidità di risposta in curva, Goodyear ha rinforzato la struttura: un accorgimento utile anche a garantire un consumo omogeneo del battistrada, che già è stato ottimizzato grazie al disegno e alle caratteristiche degli intagli. La tecnologia UHP Cool Cushion Layer riduce poi la resistenza al rotolamento a vantaggio dei consumi. I prezzi consigliati partono da circa 180 euro, ma variano in funzione delle misure: per maggiori informazioni consultate questo link al sito Goodyear. Di seguito le misure previste e la relativa disponibilità.