Autore:

Emanuele Colombo

IL RITORNO DI EDD Vi ricordate Wheeler Dealers? Da noi era tradotto con Affari a quattro ruote, era un programma in cui il meccanico Edd China e il commerciale Mike Brewer restauravano auto usate per poi rivenderle. Dei due, il più amato nonché il vero protagonista del format era Edd China, che ora vorrebbe tornare con un nuovo programma tutto suo. Si chiama Edd China's Garage Revival, di cui condividiamo integralmente la puntata pilota.

ALLE PRESE CON LA GOLF Il video, che dura una quarantina di minuti, è tutto in inglese, ma mostra il nostro supereroe alle prese con una Volkswagen Golf GTI. Il restauro è spiegato con il solito tono facile da capire e gustoso da seguire, con i passaggi chiave illustrati a dovere. E non si tratta solo di rendere marciante un vecchio scassone, come si è visto in passato, ma di effettuare un trapianto di motore a un modello mitico, per passare dall'originario 8 valvole da 110 CV al più pimpante 16 valvole da 137 CV: nel rispetto delle leggi.

C'ERAVAMO TANTO AMATI Edd China, lo ricordiamo, aveva lasciato Wheeler Dealers l'anno scorso, dopo 13 stagioni. I bene informati dicono che non fosse d'accordo con la direzione, sempre meno tecnica ed esplicativa, che i produttori volevano dare al programma. Noi preferiamo ricordare l'antefatto con uno dei mille meme che circolano sul web, che potete vedere in copertina... E se anche voi vorreste rivedere all'opera il grande Edd, non fategli mancare il vostro apprezzamento sulla pagina del suo video (basta cliccare nel riquadro qui sopra per accedervi), che a quanto pare è ancora in cerca di un'emittente.