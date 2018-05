Autore:

Emanuele Colombo

PER ANDROID E IOS Cercate argomenti per stimolare le discussioni da bar tra motociclisti? L'app gratuita Yamaha MyRide, compatibile con Android e iOS, potrebbe fare al caso vostro. A dispetto del marchio è adatta per tutti i tipi di moto e di motociclisti.

ANGOLO E VELOCITÀ Per gli utenti sportivi, MyRide registra velocità massima, angolo di inclinazione, tempo e distanza per misurare le proprie capacità con quelle degli amici. E permette di condividere il tutto direttamente sui principali social network (dove vi sgameranno subito se avrete fatto i brillanti per la strada, dove non si può, invece che in pista).

DIARIO DI VIAGGIO Per i mototuristi, l'app Yamaha registra i percorsi, permette di aggiungervi le foto che scattate man mano e di condividere gli itinerari come file GPX: pronti da dare in pasto al navigatore GPS.

AL BAR PER BARARE Tutto ciò che bisogna fare è installare l'app nel telefonino, avviarla e mettersi in moto: per una misurazione accurata dell'angolo di piega, va detto, lo smartphone va fissato alla moto. Mettendoselo in tasca e spostando il bacino sulla sella, infatti, sarebbe facile barare. Ma in fondo le chiacchiere da bar si nutrono anche di bar...batrucchi. O no?