Autore:

Emanuele Colombo

E-PALETTE ALLIANCE Al salone di Las Vegas CES 2018 debutta Toyota e-Palette, un minibus elettrico realizzato in collaborazione con Amazon, Uber, Pizza Hut e Mazda, all'interno di quella che è stata battezzata e-Palette Alliance. Completamente autonomo, a emissioni zero e disponibile in tre diverse dimensioni, da quattro a sette metri di lunghezza, e-Palette nasce per realizzare una piattaforma di servizi di mobilità ed è quindi progettato per essere completamente personalizzabile secondo le esigenze di un cliente o di un'azienda.

TRASFORMABILE Toyota e-Palette può essere configurato per diventare un veicolo per il trasporto individuale o per la consegna delle merci, un negozio o una sorta di micro-motel semovente oppure, ancora, un bar o un ristorante per cene panoramiche in movimento. Addirittura, Toyota pensa che ciascun veicolo potrebbe venire riattrezzato per diverse funzionalità nel giro di sole 24 ore.

OBIETTIVO OLIMPIADI 2020 Per ora, va detto, è solo un'idea e gli studi di fattibilità di e-Pallet verranno condotti all'inizio del prossimo decennio, ma già per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Toyota vorrebbe schierare una piccola flotta di questi veicoli dedicati al trasporto degli atleti. L'interfaccia di controllo dovrebbe essere del tutto nuova, così come le batterie: del tipo allo stato solido. Il software sarà aggiornabile via radio, proprio come quelli degli smartphone e delle auto elettriche Tesla.

STRATEGIE DI LUNGO PERIODO "L'industria automobilistica è chiaramente nel suo periodo più drammatico di cambiamenti, poiché tecnologie come l'elettrificazione e la guida connessa e automatizzata stanno facendo progressi significativi", ha dichiarato l'amministratore delegato Toyota Akio Toyoda. "La Toyota rimane impegnata a produrre auto sempre migliori. Altrettanto importante, stiamo facendo la nostra parte per creare una società sempre migliore per i prossimi 100 anni e oltre".