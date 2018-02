Autore:

Simone Dellisanti

TEMPO BUTTATO Quante volte siamo entrati un ufficio già nervosi prima ancora di aver incontrato e parlato con quel collega antipatico, a causa del tempo passato in macchina a cercare parcheggio…Ora, quelle ore infernali e quei momenti tediosi potranno essere evitati con il servizio di parcheggio su strada di TomTom, chiamato TomTom On-Street Parking service.

EUROPA NEL PALMO DELLA MANO TomTom ha monitorato e localizzato i parcheggi di oltre 100 città in Europa e ora offre ai conducenti la possibilità, non solo, di trovare il parcheggio a pagamento più vicino a voi, ma anche la possibilità di trovare i più vicini parcheggi gratuiti. Questo rappresenta un importante vantaggio rispetto ai servizi che, tracciando esclusivamente i parcheggi a pagamento, forniscono una visione e risultati limitati a specifiche aree e strade.

DISPONIBILITA' TomTom On-Street Parking, che dal suo lancio è stato premiato con l’Automotive Innovation Award agli AIA 2017 e dal TechXLR8 Award for Innovation in Mobility Services alla London Tech Week 2017, è disponibile sia per gli OEM e le aziende clienti che come API nel portale TomTom dedicato agli sviluppatori.

L'AIUTO DI TOM "Con 100 delle più importanti città europee ora coperte in modo così dettagliato dal nostro servizio di parcheggio" ha dichiarato Ralf-Peter Schäfer, dirigente di TomTom, "stiamo contribuendo a migliorare la mobilità urbana e ne siamo fieri."