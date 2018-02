Autore:

Emanuele Colombo

PRIME IMPRESSIONI Il dato numerico parla chiaro: appena 8,5 mm di spessore fanno dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ due telefoni tra i più sottili. Averli in mano, tuttavia, riesce a sorprendere, perché i bordi smussati li fanno sembrare davvero magrissimi: tanto alla vista quanto al tatto. Inoltre, complici gli schermi Infinity Display quasi privi di cornice, i nuovi telefoni appena presentati al Mobile World Congress di Barcellona riescono a evitare l'effetto "padellone": un dettaglio tutt'altro che scontato visto che il Samsung Galaxy S9 ha uno schermo da 5,8 pollici e il Galaxy S9 Plus arriva a 6,2 pollici.

LE INNOVAZIONI Le principali innovazioni dei nuovi smartphone Samsung ruotano attorno alle immagini, a partire dalle fotocamere. Galaxy S9 ne ha una tradizionale e Galaxy S9+ ce l'ha con doppio obiettivo, ma in entrambi i casi, gli obiettivi hanno apertura variabile (automaticamente) su due posizioni per ottimizzare l'esposizione delle riprese. Un chipset dedicato elabora poi fino a 4 volte più informazioni del normale, per eliminare i disturbi nelle immagini (in gergo si dice rumore).

LA PROVA DELLA FOTOCAMERA Funziona? Eccome. Abbiamo effettuato alcuni scatti di prova in una stanza davvero poco illuminata con una gigantografia di New York appesa alla parete. Ripresa con un Samsung Galaxy S9 Plus, la stanza risultava molto più luminosa del normale, ma senza che il contesto risultasse snaturato: in pratica ogni dettaglio appariva chiaro e ben definito, ma rimaneva evidente che la stanza era volutamente poco illuminata. Ingrandendo sullo schermo i dettagli più scuri, poi, non si evidenziavano quelle macchioline più chiare che in gergo si chiamano rumore: disturbi zero, in pratica.

FUNZIONI AD HOC Oltre a una meccanica innovativa, le nuove fotocamere hanno anche funzioni evolute che alzano l'asticella nelle riprese artistiche. Prima tra tutte quella per le riprese video al rallentatore: o slo-mo, come si dice in gergo. Quelle dei nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ sono Super slo-mo, con una velocità di ripresa di 960 fps (fotogrammi per secondo): quasi 4 volte più elevata delle funzioni slo-mo abituali (che si fermano, in genere, a 240 fps).

LA PROVA DELLA FUNZIONE SLO-MO Vista all'opera, questa funzione da risultati spettacolari quando si filmano movimenti molto rapidi, ma meno convincenti nei movimenti già piuttosto lenti. Per capirci, lo scoppio di un fuoco d'artificio, il balzo di un gatto, l'acqua che cade in un bicchiere guadagnano tantissimo dall'effetto moviola, dando realmente risultati spettacolari che vi indurranno a fare decine di esperimenti. Se però si filmano al ralenty dei palloncini che volano, il risultato sarà fin troppo lento per risultare attraente.

CHE CARINI GLI ARMOJI! Novità anche sul fronte della messaggistica, che con l'aiuto della Realtà Aumentata guadagna ARmoji. Di che si tratta? Di emoji animati che non hanno faccine qualunque, ma la caricatura del proprietario del telefono, che Galaxy S9 e S9 Plus possono realizzare automaticamente, in 18 varianti diverse sulla base di un vostro selfie. Le ARmoji così generate sono compatibili con programmi di messaggistica come WhatsApp e il Messenger di Facebook, e sono visualizzabili da qualunque smartphone: non solo altri Galaxy S9.

LE CARATTERISTICHE Sul fronte audio, i nuovi Samsung sono equipaggiati con altoparlanti stereo tra i più potenti sul mercato, con a tecnologia Dolby Atmos per l'effetto cinema virtuale. Completano la dotazione un sistema per la ricarica wireless veloce della batteria, chip tra i più potenti sul mercato e l'assistente virtuale Bixby evoluto, capace, tra le altre cose, di effettuare la traduzione simultanea dei testi scritti, una volta che li inquadrate con la fotocamera. Per tutti gli altri dati tecnici come autonomia, tempi di ricarica e memoria pubblichiamo in calce la scheda tecnica comparativa di Galaxy S9 e S9 Plus.

PREZZI E DISPONIBILITA' I nuovi Galaxy S9 e S9+ saranno disponibili a partire dal 16 marzo 2018 nelle colorazioni Midnight Black, Coral Blue e nella nuova tonalità Lilac Purple al prezzo consigliato di 899 e 999 euro (anche in versione Enterprise, personalizzati secondo le esigenze dei clienti aziendali). Chi decidesse di acquistarli durante il periodo di prenotazione – dalle 18.30 del 25 febbraio al 15 marzo – potranno restituire il proprio smartphone usato ottenendo fino a 450 euro di contributo. Inoltre, quanti prenoteranno Galaxy S9 o S9+ entro il 7 marzo, potranno riceverlo a partire da una settimana prima della data ufficiale di arrivo sul mercato.