IL NUOVO PARROT Parrot lancia sul mercato un nuovo drone pieghevole e leggero con soli 320 grammi di peso. Stiamo parlando del drone ANAFI che porta in dote sensibili miglioramenti al reparto fotografico e al suo sistema di controllo.

IN 4K Il drone migliorerà le vostre riprese e le vostre foto (professionali e non) grazie a una gimbal digitale (ma con uno stabilizzatore meccanico a tre assi) che sorregge una fotocamera con sensore Sony da 21MP, con uno zoom 2.8x in HD e zoom 1.4x in 4K (f 1/2.4) in grado di registrare video da 1080p HDR a 60 fps fino a una risoluzione massima di 4K HDR a 30 fps. Dite addio alle immagini storte o fastidiosamente vibranti poiché grazie al gimbal (una aggiunta davvero azzeccata) la fotocamera può inclinarsi di 90 gradi verso il basso e di 90 gradi verso l’alto, stabilmente e senza rovinare l'immagine.

DENTRO LO ZAINO Il Parrot ANAFI è un drone facilmente trasportabile e duttile essendo pieghevole e con una batteria capiente, gestita intelligentemente dal software del drone che permette ben 25 minuti di volo e che avviserà i piloti del tempo necessario per riportare il drone al punto di partenza senza incorrere in rischi di perdite di collegamento. La batteria si ricarica tramite USB-C in circa un’ora e mezza.

MODALITA' SPORT Utilizzate il drone anche per "correre" un po', magari in qualche circuito con ostacoli? E che problema c'è, basta attivare la modalità Sport e sarete pronti per far volare l'ANAFI fino alla velocità massima di 50 Km/h. E per comandarlo? C'è il controller Skycontroller 3 che dispone dell'alloggiamento per il vostro smartphone. A questo punto non vi resta che collegare il telefono con un cavo USB e scaricare l'applicazione FreeFlight 6 (IOS e Android), vero centro di controllo del drone, attraverso cui è possibile configurare tutte le modalità di volo e di ripresa .

PREZZO E USCITA Il nuovo Parrot ANAFI funziona tramite la rete WiFi, sia a 2.4 GHz che a 5.8 GHz (ANAFI è in grado di passare da una frequenza all'altra automaticamente per migliorare la connessione) e può allontanarsi dal proprio driver fino a una distanza massima di quattro chilometri. Parrot ANAFI sarà disponibile dal 2 luglio a 699,99 euro. La confezione di vendita include il drone, il controller, una custodia per il trasporto, una scheda di memoria MicroSD da 16GB, un cavo da USB-A a USB-C, 8 pale di elica aggiuntive e vari strumenti utili al montaggio.