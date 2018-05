Autore:

Emanuele Colombo

SI AGGIORNA SENZA IL PC Contro la concorrenza degli smartphone i navigatori GPS tradizionali si evolvono ed ecco che il colosso del settore lancia il nuovo TomTom Go Basic. Suoi punti di forza sono gli aggiornamenti del software e delle mappe, che ora si fanno in wi-fi senza bisogno del pc, e una maggiore integrazione con il nemico di sempre: il telefonino.

COLLEGATO ALLO SMARTPHONE Il TomTom GO Basic ha infatti il Wi-Fi integrato e, se collegato allo smartphone, è in grado di leggere ad alta voce le notifiche e i messaggi di testo. Ma non solo: “Con il nuovo TomTom GO Basic […] siamo riusciti a portare il meglio delle nostre tecnologie - dal nostro famoso servizio di traffico alla connettività smartphone e agli aggiornamenti Wi-Fi over-the-air - in un dispositivo di navigazione che è il più accessibile mai realizzato da TomTom fino ad oggi”, dice Mike Schoofs, Managing Director di TomTom Consumer.

TRAFFICO IN TEMPO REALE Restano confermati i servizi per cui TomTom è famosa, come Mappe a Vita, che fornisce aggiornamenti fino a 3 anni dopo che l'azienda ha smesso di sviluppare il dispositivo, e gli aggiornamenti sul traffico, con una prova di tre mesi del servizio TomTom Autovelox e tutor compresa nel prezzo. E con TomTom MyDrive, è possibile pianificare i viaggi prima di salire in auto, creando i percorsi in base a un monitoraggio del traffico in tempo reale: una funzione oggi fondamentale per fronteggiare il servizio di Google.

PREZZI E DISPONIBILITÀ TomTom GO Basic arriva nei negozi a metà maggio 2018 in due misure: con 5 o 6 pollici di schermo. I prezzi, rispettivamente, sono di 159 euro per la versione da 5" e di 179 euro per quella da 6".