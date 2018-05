IL MONDO NEL PALMO DELLA TUA MANO Non vi preoccupate se non potete permettervi una McLaren, potrete comunque entrare nel mondo creato da Bruce Leslie McLaren grazie alla nuova applicazione McLaren Automotive per smartphone. Cosi facendo avrete le news principali del marchio inglese a portata di polpastrelli, ma non solo, anche video e possibilità di prenotarvi un posto per partecipare ai vari eventi, fuori e dentro la pista, by McLaren. L'applicazione permette agli utenti, anche, di scaricare i manuali d'istruzioni di tutti i modelli di auto della serie Sports e SuperSeries, in formato PDF.

TRIBU' MCLAREN La nuova app mobile McLaren offre inoltre agli utenti una serie di modi per conoscere, condividere e diventare parte delle attività di McLaren Automotive. Le ultime notizie e i video vengono inviati direttamente sul telefono e gli utenti possono personalizzare il feed per vedere i contenuti a cui sono più interessati.

PRIMA L'APP...Come scaricare la app? Basta cercare nell'App Store di Apple o nel Google Play Store "McLaren Automotive" e pigiare sul bottone download. Certo non è come pigiare il tasto start a bordo di una McLaren 720s ma si sa, prima si scarica l'app e poi si compra la macchina.