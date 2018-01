Autore:

Lorenzo Centenari

PANTOFOLE PILOTA Sei un gran disordinato, e talvolta appena sveglio infili una ciabatta, e l'altra no perché è scomparsa. Per non parlare di cuscini e tavolini fuori posto: sei l'incubo di ogni donna delle pulizie. E se ti dicessimo che al mondo esiste un hotel dove pantofole e altri accessori, anche una volta sparpagliati per la camera, rientrano a comando al proprio posto? Te lo diciamo perché un luogo del genere esiste sul serio. Si chiama ProPilot Park Ryokan ed è un albergo tradizionale giapponese nella località di Hakone, nei pressi del monte Fuji. Al Ryokan, pantofole a guida autonoma di matrice Nissan.

DOLCE FAR NIENTE Guarda il video tutorial in coda al testo e ti farai un'idea. In sostanza, al Ryokan di Hakone le pantofole, oltre che di rotelle, sono equipaggiate di una tecnologia molto simile al ProPilot Park sviluppato da Nissan per l'elettrica Leaf, e a cascata per gli altri modelli della propria gamma. L'ospite preme un pulsante, e le babbucce imboccano come per magia la via di casa. Proprio come il proprietario di una Leaf si infila tra due auto in sosta, semplicemente attivando la funzione di auto parking. Idem per cuscini da pavimento e tavolini. Stupore per chi assiste a un simile fenomeno per la prima volta in vita, sollievo per il personale che così guadagna tempo nel sistemare la camera.

IO, ROBOT Dietro l'aspetto di classiche pantofole e tradizionali guanciali orientali, in realtà si celano autentici robot provvisti di motorino elettrico per la locomozione, e di sofisticati sensori per l'orientamento nello spazio. A scopo promozionale, Nissan offrirà la possibilità di trascorrere una notte presso il ProPilot Park Ryokan a una coppia di viaggiatori. Per tentare la fortuna, ai partecipanti è chiesto di pubblicare un post su Twitter contenenti gli hashtag #PPPRyokan e #wanttostay, da oggi e fino al 10 febbraio. Altrimenti, per assistere al miracolo delle pantofole “autonome”, si può visitare lo stand dedicato presso la Nissan Global Headquarters Gallery a Yokohama. Se capitate da quelle parti...