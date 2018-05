Autore:

Simone Dellisanti

E' TEMPO DI SCENDERE IN PISTA La stagione ufficiale 2018 della MotoGP è già ricominciata ma ancora noi videogiocatori siamo potuti scendere in pista, emulando le gesta dei piloti che fanno parte del Circus della Moto GP. Tra qualche settimana sarà disponibile per PC, Xbox One e Playstation 4 il gioco ufficiale MotoGP 2018 che comprenderà tutti i piloti, tutte le moto delle classi MotoGP, Moto2, Moto3 e Red Bull MotoGP Rookies Cup e tutti i 19 circuiti ufficiali, incluso il nuovissimo Buriram International Circuit in Thailandia.

I MIGLIORAMENTI La grafica, da questo primo video in game, non sembra essere migliorata molto rispetto al capitolo precedente ma gli sviluppatori hanno voluto sottolineare che c'è stato un netto miglioramento nella fisica delle moto e per il sistema di collisioni, mentre vari aiuti di guida offriranno un'esperienza di gioco estremamente piacevole e accessibile a tutti;

LE NOVITA' L'edizione 2018 comprenderà una nuova modalità carriera, per scalare la classifica partendo dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup fino ad arrivare alla classe regina della MotoGP, incluso un innovativo sistema di sviluppo delle moto, ideato per migliorare sensibilmente le performance, e il MotoGP ID per tenere traccia dei propri progressi.

PRIMO VIDEO GAMEPLAY Sviluppato da Milestone, MotoGP 18 sarà disponibile a partire dal 7 giugno per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.