BASTA CLOUD Come rendere obsoleti i cloud storage tanto in voga in questo momento soprattutto sui dispositivi mobile e sugli smartphone? Per Lenovo è molto semplice, e che ce vo', basta dotare il nuovo Lenovo Z5 di una memoria di ben 4TB.

TUTTO SCHERMO Il neonato di casa Lenovo avrà alcune caratteristiche tecniche di primo grido, come la memoria extralarge appena citata ma anche un design rivisto, con lo schermo che andrà a estendersi a quasi tutta la scocca, arrivando a coprire il dispositivo del 95%.

IL RECORD Mai nessuno era riuscito a dotare un dispositivo mobile di cosi tanto spazio di archiviazione. Un vero e proprio record di memoria, infatti nessuno smartphone presente attualmente sul mercato offre uno storage così capiente.

QUI GATTA CI COVA Ma non luccica tutto ciò che è oro (o era all'incontrario, ora non ricordo bene) Ancora non ci è dato sapere se i 4TB disponibili saranno prettamente della memoria fisica o se sono complessivi di uno spazio di archiviazione in cloud storage. Non ci resta che aspettare il 5 giugno, la data di uscita del nuovo Lenovo Z5 4TB.