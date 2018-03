Autore:

Emanuele Colombo

TRISTE COINCIDENZA L'incidente mortale del 19 marzo 2018, in cui un'auto a guida autonoma di Uber ha investito e ucciso una donna negli USA, si è verificato solo pochi giorni dopo l'annuncio di GM (15 marzo) che le versioni di serie del suo veicolo robot Cruise AV saranno costruite nel suo stabilimento di Orion Township, nel Michigan, a partire dal 2019.

I SENSORI NEL TETTO Gran parte delle tecnologie necessarie al pilota automatico sono alloggiate nei moduli del tetto della vettura, che integrano sensori tradizionali, laser (LIDAR) e telecamere. A realizzarli sarà l'impianto di Brownstown, che attualmente produce pacchi batterie per auto ibride plug-in del gruppo GM.

VOLANTE ADDIO Secondo i piani, l'AV Cruise verrà messo in vendita nel 2019, diventando il primo veicolo di produzione in grado di funzionare senza alcun apporto da parte del guidatore. Le foto degli interni, che pubblichiamo, mostrano una vettura del tutto priva di volante, pedali o altri comandi manuali, eccezion fatta per lo schermo dell'impianto infotainment.

100 MILIONI DI INVESTIMENTO GM investirà più di 100 milioni di dollari per aggiornare gli impianti di di Orion e Brownstown, per adeguarli alle nuove esigenze produttive. A Orion, dal gennaio 2017, sono stati realizzati oltre 200 veicoli a guida autonoma utilizzati nei test in vari contesti, compresa la città di San Francisco.