Autore:

Emanuele Colombo

OPERA DI UN ARTISTA RUSSO La Lamborghini Terzo Millennio Concept, che vi abbiamo mostrato pochi mesi fa, evidentemente non bastava. Sulla scia di tanti progetti estremi, a volte concretizzatisi in special in tiratura limitatissima, l'artista russo Dmitry Lazarev ha realizzato questi pregevoli rendering di un'ipotetica Lamborghini Forsennato Concept.

UN ANNO DI STUDIO Nella Lamborghini Forsennato Concept ci sono evidenti richiami all'attuale Aventador come alla special Veneno. La realizzazione del progetto ha richiesto a Lazarev più di un anno di lavoro: non solo per realizzare le immagni statiche, ma anche lo spettacolare video che pubblichiamo. Il frontale è dominato da un ipertrofico splitter aerodinamico, con ampie grigliature che ricordano la Lamborghini Centenario.

CITAZIONI ECCELLENTI La fiancata è caratterizzata da un'esasperazione di tagli geometrici, che confluiscono in un posteriore tanto possente quanto affilato. Quest'ultima prospettiva può ricordare altre auto recenti, come la Glickenhaus SCG 003. Lazarev immagina per la sua creazione un powertrain ibrido da oltre 1.000 cavalli. Basterebbero, secondo voi?