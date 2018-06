Autore:

Simone Dellisanti

CASE DUCATI No, non c'è lo zampino di Ducati Corse, il reparto corse di Borgo Panigale. Quello che vedete è un case per pc gaming creato dall'artista (nonché fan delle moto Ducati) tailandese Juggapat Thonglue. Il case fa del Rosso Ducati il suo colore principale e, nelle sue studiate forme, richiama le linee della Ducati Panigale 1299 .

HARDWARE Il cuore del case Ducati è protetto da un telaio a traliccio che protegge il motore del pc. Il processore Intel i7 8700k lavora in accoppiata con la potente scheda grafica GTX 1080Ti. Per quanto riguarda la scheda madre, abbiamo una Asus ROG strix Z370-i Gaming con 32 GB di RAM Corsair e un Hard Disk di un 1 TB.

L'ARTISTA La ventilazione ricorda il radiatore di una moto vera. Con il circuito di raffreddamento illuminato a led che fa il verso al forcellone posteriore di una moto. Il case simil-Ducati non è in vendita ma per sapere se può creare per voi un case per il pc, ad hoc, non vi resta che fare amicizia su Facebook con l'artista che l'ha costruito. Intanto, più sotto potete godervi la gallery del PC Ducati Panigale 1299.