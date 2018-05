Autore:

Emanuele Colombo

VOLVO VEHICLE TO VEHICLE Elemento chiave per la sicurezza sulle strade, Volvo si appresta a lanciare la tecnologia per la comunicazione vehicle-to-vehichle tra le sue auto e i suoi camion. A partire da quest'anno, i dati trasmessi in diretta, via cloud e in modo anonimo, saranno condivisi tra alcuni mezzi pesanti di Volvo Trucks venduti in Svezia e Norvegia e le auto dotate di sistema Hazard Light Alert: un dispositivo presente su tutti i modelli delle serie 90, 60 e XC40 già dal 2016.

L'ALLARME Volvo Trucks è ora ufficialmente la prima azienda in assoluto a ricevere dati di sicurezza condivisi da Volvo Cars, ma come funziona questa tecnologia? Non appena una Volvo equipaggiata con allarme Light Hazard attiva le luci di emergenza, un avviso viene inviato a tutte le auto del Marchio nelle vicinanze (si veda il video che pubblichiamo). Questi messaggi d'allarme sono particolarmente utili lungo le strade tortuose, per evitare di trovarsi un ostacolo improvviso dietro una curva cieca.