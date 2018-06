Autore:

Giulio Scrinzi

FINALMENTE IL GAMEPLAY! Sarà il successore dell'amatissimo Assetto Corsa, simulatore di corse che da anni permette ad appassionati provenienti da tutto il mondo di sfidarsi sui circuiti più famosi del pianeta. Stiamo parlando di Assetto Corsa Competizione, nuovo capitolo della Kunos Simulazioni che, per la prima volta, si è mostrato al pubblico durante l'E3 di Los Angeles. Il suo punto forte? Sicuramente la grafica, per la quale la software house italiana ha deciso di abbandonare il vecchio motore grafico per il più prestante Unreal Engine 4. Volete vederlo in azione? Cliccate su questo link e guardate la Nissan GTR GT3 sull'Autodromo di Monza!