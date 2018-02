Autore:

Simone Dellisanti

BREAK NEWS Ford ha annunciato al Mobile World Congress di Barcellona ​​che Waze, una dei navigatori per smartphone più utilizzati al mondo (insieme a Maps di Google e Mappe di IOS) sarà disponibile per tutti i possessori di veicoli Ford a partire da aprile 2018.

CON SYNC 3 Tutte le auto Ford, quindi, dotate del sistema SYNC 3 e AppLink potranno proiettare, sul touchscreen di bordo, i contenuti di Waze presenti nel proprio smartphone Apple, collegato all'auto.

LE PAROLE "Ai nostri clienti piace poter utilizzare una serei di applicazioni direttamente tramite l'infotainment della propria Ford, soprattutto adorano le app di navigazione che possa aiutarle a raggiungere la loro destinazione in modo sicuro ed efficiente. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per far sì che questo accada", ha affermato Don Butler, Executive Director, Connected Vehicle and Services di Ford. "Grazie al sistema SYNC 3 con AppLink, gli utenti possono accedere alle loro app preferite in modo sicuro, mantenendo gli occhi fermi sulla strada e le mani sul volante".