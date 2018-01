Autore:

Giulio Scrinzi

PRIMI RIFERIMENTI La pausa invernale, almeno per il Mondiale Superbike, è ormai giunta al termine: domani, 23 gennaio, andrà infatti in scena la prima due giorni di test ufficiali della stagione 2018, organizzati su quello stesso circuito di Jerez de la Frontera dove l’anno scorso, a fine Campionato, Rea era sceso sotto il muro dell’1’38’’ anche con una ZX-10RR “castrata” nel limitatore di giri. I team presenti sulla pista spagnola? Il Kawasaki Racing Team, il team Aruba.it Racing Ducati, il team PATA Yamaha, il reparto corse ufficiale MV Agusta e il team BMW Althea.

TUTTI GLI ALTRI TEST In seguito i protagonisti del Mondiale Superbike si sposteranno per un’altra due giorni sul circuito portoghese di Portimao (28-29 gennaio), al termine della quale le squadre voleranno in Australia in preparazione del primo round di fine febbraio. Attenzione, però, perché la prima tappa di Phillip Island sarà preceduta da un’ultima due giorni di prove ufficiali, che entreranno in azione nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 febbraio.

IL CALENDARIO Qua di seguito il calendario dei test ufficiali in preparazione della stagione 2018 del Mondiale Superbike.