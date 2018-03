Autore:

Giulio Scrinzi

SECONDO ROUND Dall’Australia alla Thailandia, il Mondiale SBK 2018 è pronto a riaccendere i motori questo fine settimana con il secondo appuntamento previsto da calendario. Si tratta della tappa di Buriram, nella quale Marco Melandri, attuale leader iridato della classifica piloti, dovrà difendere i risultati a centrati a Phillip Island sia dalle Kawasaki di Rea e Sykes che dal compagno di squadra Chaz Davies. Ma attenzione alle Yamaha del team PATA e, perché no, alla Panigale R di Xavi Forés, che in Australia è riuscito a dimostrare di non essere inferiore a nessuno alla luce del suo terzo posto in Gara 2. Che sia arrivato il momento che anche gli outsiders riescano a dire la loro nel Campionato delle derivate dalla serie?

COSÌ IN TV Qua di seguito gli orari tv del secondo round del Mondiale SBK 2018, trasmesso in diretta da Italia 1 e Italia 2.

Sabato 24 marzo 2018

07:30 - SBK Superpole

08:30 - Supersport Superpole

10:00 - SBK Gara 1

Domenica 25 marzo 2018

09:30 - Supersport Gara

11:00 - SBK Gara 2