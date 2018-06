Autore:

Giulio Scrinzi

RINNOVO UFFICIALE Dopo le prime indiscrezioni, ora è arrivato l'annuncio ufficiale: Jonathan Rea continuerà a correre nel Campionato SBK e lo farà ancora con il Kawasaki Racing Team per altre due stagioni, cioè fino al 2020. La notizia è arrivata proprio al termine dell'ultimo round in Repubblica Ceca, dove Rea ha dominato Gara 1 portando a 60 i suoi successi e superando il precedente primato appartenente a Carl Fogarty.

JONATHAN REA "Kawasaki mi ha fatto sentire come un membro della famiglia fin dal mio arrivo, alla fine del 2014, e insieme siamo andati ben oltre le più rosee aspettative. Voglio restare qui e continuare a scrivere la storia insieme a Kawasaki e per questo ringrazio tutto il team per la fiducia e l’opportunità. Lavoreremo duramente per mantenere la ZX-10RR nelle prime posizioni".