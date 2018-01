Autore:

Giulio Scrinzi

NUOVO FORMAT La Superbike non smette di stupire: dopo i cambiamenti regolamentari volti a limitare lo strapotere dei team ufficiali nei confronti di quelli privati, ora il massimo Campionato delle derivate dalla serie propone un nuovo format orario che vedrà l'introduzione di una quarta sessione di prove libere. Fino al 2017 il timetable contava due turni il venerdì valevoli per l'accesso in Superpole, un turno di libere il sabato mattina seguito dalle qualifiche e da Gara 1 e, infine, warm-up e Gara 2 la domenica. D'ora in avanti, invece, ci saranno tre sessioni di libere il venerdì, tutte utili a stabilire la classifica per la Superpole 2, mentre il sabato mattina verrà mantenuto un'ulteriore sessione di prove precedente le qualifiche e la prima manche del weekend di gara.