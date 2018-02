Autore:

Giulio Scrinzi

NELLA TERRA DI REA Anche se la stagione 2018 della Superbike deve ancora iniziare ufficialmente, la Dorna sta già pensando al futuro del Campionato delle derivate dalla serie. Soprattutto ad ampliare il suo calendario iridato, che a quanto pare dal 2019 e per tre stagioni ospiterà un nuovo circuito... in Irlanda del Nord. La pista sarà quella di Lake Torrent (oggi in costruzione) e sarà situata in Coalisland, a soli 40 minuti da Belfast. Qualche dato aggiuntivo? La sua lunghezza sarà di 3,6 km e presenterà 12 curve.

PUNTO DI RIFERIMENTO A tal proposito, sentiamo che cosa ha affermato il management Dorna su questo progetto: “Siamo lieti di aggiungere l'Irlanda del Nord come destinazione per il campionato del mondo Superbike. Il circuito di Lake Torrent è un progetto fantastico che offrirà una struttura di primo piano per piloti e visitatori. Siamo orgogliosi che i rappresentanti di Manna Developments e Mid Ulster (le società che hanno preso in carica la costruzione del circuito) abbiano scelto il WorldSBK come il loro evento principale per la promozione internazionale del circuito e della regione. Con la grande tradizione e cultura del motociclismo nell’Irlanda del Nord, sono sicuro che questo evento potrebbe diventare un punto di riferimento nel nostro campionato nel prossimo futuro”.