Il podio di Sykes in Gara 2 è stato un record, il suo numero 101 per Kawasaki . Ha rotto così il record di tutti i tempi di 100 podi per un singolo marchio, fatto registrare da Carl Fogarty (Ducati) a Phillip Island 18 anni fa (23 aprile 2000).

Imola fino ad ora è stato il circuito che ha favorito le doppietta, con lo stesso vincitore in entrambe le gare in dieci gare su quattordici. Recentemente ci sono state sette doppiette negli ultimi otto appuntamenti: Carlos Checa (2010-2012), Tom Sykes (2013), Jonathan Rea (2014-2015) e Chaz Davies (2016-2017).

Se Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) fosse in testa per più di 6 giri questo weekend, sarebbe il primo pilota ad aver comandato per più di 1oo giri su questo circuito. Ha avuto l’opportunità di rompere questo record lo scorso anno, ma non ci è riuscito in nessuna delle due gare.