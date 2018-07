Autore:

Simone Dellisanti

MARE E MOTO Con il Gran Premio d'Italia 2018 la Superbike riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Gran Premio degli Usa a Laguna Seca. Sul circuito di Misano la sfida si riaccende a partire da venerdì (6 luglio) pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Misano in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle.

LE CURIOSITA' Il Misano World Circuit, chiamato fino al 2006 Circuito Internazionale Santa Monica, è una pista molto conosciuta dagli appassionati, soprattutto per le sue curve da affrontare a tutta velocità: il Tramonto, il Carro, la Quercia sono solo alcune delle tante insidie nascoste al suo interno. Per rimanere al passo con gli standard regolamentari dei vari Campionati, è stato oggetto fin dal 1993 di ingenti lavori di ristrutturazione, tra i quali ricordiamo l'inversione del senso di marcia da antiorario ad orario a partire dalla stagione 2007. Per quanto riguarda le statistiche, Misano è anche definito come il “circuito delle doppiette”: il primo ad inaugurarle fu Doug Polen nel 1991, seguito da John Kocinski nel 1996 con pole position e giro veloce, da Carl Fogarty nel 1999 su Ducati 996 per poi passare ai due “Troys”, prima Corser e poi Bayliss. Mr Crocodile è il pilota al vertice di questa speciale classifica, nella quale primeggia anche per il numero di pole position conquistate nella sua lunga carriera, mentre il suo connazionale Mr Baylisstic detiene il maggior numero di vittorie, ben sei nel periodo 2001-2007 tutte su Ducati. Negli ultimi tre anni, invece, sono gli inglesi a farla da padrone: prima Tom Sykes e poi Jonathan Rea, sempre ed esclusivamente in sella alle loro Kawasaki. Come sono andate le manche dell'anno scorso? Sykes ha vinto Gara 1 dopo che Rea ha centrato Davies alla curva 14 all'ultimo giro, mentre Melandri è arrivato al successo in Gara 2 arpionando il 100esimo trionfo di un italiano in Superbike.

ORARI TV Il round italiano del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Italia2 e in differita su Eurosport.

Programmazione Italia 2

Sabato

8:40: Superbike - Prove Libere 3

9:10: Supersport - Prove Libere 3

10:15: Superbike - Qualifiche Superpole

12:40: Superbike - Gara-1 (anche su Italia1)

14:00: Supersport - Qualifiche

15:20: STK1000 – Qualifiche

Domenica

9:05: Supersport - Warm-Up

9:30: Superbike - Warm-Up

10:00: STK1000 - Warm Up

11:20: Supersport - Gara

12:40: Superbike - Gara-2 (anche su Italia1)

15:10: STK1000 - Gara

Programmazione Eurosport

Sabato

Eurosport

16:00: Superbike - Gara-1 (differita)

Eurosport-2

12:45: Superbike - Gara-1

16:45: Superbike - Gara-1 (sintesi)

18:45: Superbike - Gara-1 (sintesi)

21:15: Superbike - Gara-1 (sintesi)

Domenica

Eurosport

22:00: Supersport - Gara (sintesi)

22:30: Superbike - Gara-2 (differita)

00:15: Supersport - Gara (sintesi)

00:45: Superbike - Gara-2 (sintesi)

Eurosport 2

14:30: Supersport - Gara (sintesi)

15:00: Superbike - Gara-2 (differita)

20:00: Superbike - Gara-2 (sintesi)

CLASSIFICA COMBINATA FP3