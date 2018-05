Autore:

Simone Dellisanti

PIZZA E SPAGHETTI Con il Gran Premio di Imola 2018 la Superbike riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Assen. Sul circuito di Imola la sfida si riaccende a partire da venerdì (11 maggio) pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Imola in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del quarto Round di questa Stagione.

LE CURIOSITA' Gare, duelli storici e curiosità avvenute sul circuito di Imola ce ne sono tantissime: innanzitutto la prima vittoria di Regis Laconi, che correva con l'Aprilia RSV 1000, davanti a Ruben Xaus e Tadayuki Okada. Poi si passa ad una vera e propria pietra miliare, da molti riconosciuta come la più bella sfida mai andata in scena nella SBK: stiamo parlando dell'eterno duello tra Troy Bayliss, in sella alla 998 F02, e Colin Edwards, a bordo della Honda VTR 1000 SP2. Una battaglia che imperversò in entrambe le manche e che, alla fine, consegno il secondo Titolo Mondiale nelle mani del pilota texano. Si prosegue con la conquista del secondo iride da parte di Troy Corser proprio sul circuito imolese, in un 2005 letteralmente dominato in sella alla GSXR 1000 K5 del team Alstare. L'anno successivo, invece, fu il suo connazionale Troy Bayliss ai comandi della 999 F06 del team Xerox a portare a casa la sua seconda corona d'alloro, in un weekend in cui il brasiliano Alex Barros conquistò la sua unica vittoria tra le derivate dalla serie e Corser prese parte alla sua 250° gara. Si arriva, infine, al 2010, anno in cui il nostro Max Biaggi, a seguito di due manche estremamente combattute e piene di tensione, riuscì a conquistare matematicamente il titolo di Campione del Mondo, diventando il primo italiano a vincere nel Mondiale Superbike. Per quanto riguarda, invece, lo scorso anno, entrambe le gare sono state messe a segno dalla prima guida del team Aruba.it – Ducati, Chaz Davies, capace di mettere in riga sia in Gara 1 che in Gara 2 il rivale Jonathan Rea.

ORARI TV Il quinto round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Italia 1 e Italia 2. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Assen: prove, qualifiche e gara.