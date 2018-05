Autore:

Giulio Scrinzi

SERVE PIÙ SPETTACOLO Il Mondiale Superbike sta affrontando un periodo di cambiamento molto importante: in seguito all'introduzione del nuovo regolamento tecnico e sportivo che dovrebbe favorire l'inserimento nella lotta per le posizioni di testa dei team privati, la Dorna ora vorrebbe aumentare ancora più lo spettacolo in pista... incrementando il numero di gare del weekend della classe regina.

NON C'È DUE SENZA TRE Secondo le intenzioni di Daniel Carrera, direttore della Dorna che gestisce i diritti della SBK, la volontà è quella di portare a tre il numero di gare della classe regina, un cambiamento che però dovrà fare i conti con l'attuale time-table delle varie tappe iridate e con i diritti delle televisioni internazionali. “Stiamo pensando a un nuovo format, con una gara il sabato e due la domenica, oppure una gara sprint al sabato e una normale il giorno successivo. Vogliamo offrire qualcosa in più agli appassionati, ma questo si scontra con le esigenze delle varie televisioni. Per via del fuso orario, queste vogliono delle trasmissioni migliori e un carnet domenicale più ricco. Di conseguenza presto avvieremo un sondaggio per capire quale sarebbe la soluzione più gettonata: per tenere alto l'interesse e lo spettacolo in SBK siamo obbligato a inserire qualcosa di nuovo ogni anno. Quando avremo tutti i dati, prenderemo la nostra decisione”.