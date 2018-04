Autore:

Giulio Scrinzi

SYKES DI NUOVO AL VERTICE L'ultima volta che era riuscito a salire sul gradino più alto del podio era stato l'anno scorso a Misano: da quel momento ha dovuto accettare la maggiore competitività del compagno di squadra... per non parlare degli ultimi problemi occorsi nei recenti round della stagione 2018. Oggi, però, la controversa regola della griglia inversa gli ha consegnato sul piatto d'argento una vittoria che gli è servita a ridargli morale: Tom Sykes, infatti, è stato capace di approfittare della situazione per comandare la seconda manche sul circuito di Assen dal primo all'ultimo giro, centrando così il suo 34esimo successo in carriera.

REA ALLUNGA IN CLASSIFICA Dietro di lui non ha potuto nulla il suo compagno di squadra, un Jonathan Rea rimasto imbottigliato nel gruppo degli inseguitori e che quando è riuscito a sbarazzarsi della concorrenza... Sykes era ormai troppo lontano da raggiungere. Poco male, perchè lo scivolone di Davies, solamente quinto oggi, gli ha permesso di incrementare ulteriormente il suo vantaggio in Classifica, che ora si assesta a 30 punti in più rispetto al gallese della Ducati.

VAN DER MARK SI CONFERMA Ottima la prestazione dell'idolo di casa, un Michael Van der Mark che ha confermato l'eccellente stato di forma della sua Yamaha R1 mostrato ieri, quando è arrivato secondo dietro a Rea. Oggi, invece, il suo impegno lo ha premiato con un buon terzo posto al traguardo, giusto davanti alla Ducati di Forès. La Panigale del team Barni si sta dimostrando sempre più competitiva, al punto da mettersi dietro sia Davies, quinto, che Melandri, solamente settimo.

COSì AL TRAGUARDO Questo l'ordine di arrivo di Gara 2 sul circuito di Assen.

PILOTA TEAM GAP 1. Tom Sykes Kawasaki 2. Jonathan Rea Kawasaki +5.445 3. Michael Van der Mark Yamaha +7.507 4. Xavi Forès Ducati +11.316 5. Chaz Davies Ducati +18.953 6. Jordi Torres MV Agusta +22.414 7. Marco Melandri Ducati +22.515 8. Loris Baz BMW +23.997 9. Toprak Razgatlioglu Kawasaki +24.245 10. Lorenzo Savadori Aprilia +24.653

CLASSIFICA PILOTI Questa la Classifica Piloti al termine del quarto round SBK 2018.