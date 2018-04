Autore:

Simone Dellisanti

ARAGON Con il Gran Premio di Aragona 2018 la Superbike riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP della Thailandia, conclusosi con la vittoria di Chaz Davies su Ducati davanti a Van der Mark e Lowes, entrambi su Yamaha. Sul circuito di Aragon la sfida si riaccende a partire dal 13 aprile con le prove libere fino a domenica 15 aprile, al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Aragon in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del secondo GP di questa Stagione.

IL TRACCIATO Il MotorLand Aragon è entrato a far parte del calendario delle derivate dalla serie nel 2011 e le prime due edizioni sono state tinte dai nostri piloti tricolori: il primo anno le due manche sono state vinte rispettivamente da Marco Melandri (Yamaha) e da Max Biaggi (Aprilia), mentre nel secondo i due vincitori in questione si sono invertiti le corse messe in cassaforte, con Gara 1 a Biaggi e Gara 2 a Melandri (passato intanto in BMW).Dal 2013 in poi, i vincitori sulla pista spagnola sono stati esclusivamente di origine britannica: nel primo anno entrambe le manche sono andate a favore di Chaz Davies (BMW Motorrad Goldbet), nel 2014 entrambe a Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) mentre nel 2015 Gara 1 è andata a Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) e Gara 2 a Chaz Davies (passato nel frattempo in sella alla Ducati Panigale R ufficiale). E quelle del 2016? Ancora una volta entrambe al numero 7 del team Aruba.it – Ducati SBK, che nel 2017 ha invece centrato il successo solamente in Gara 2, lasciando la vittoria della prima manche al rivale Jonathan Rea.

ORARI TV Il secondo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta sul canale Italia 1 e Italia 2. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Aragona 2018: prove, qualifiche e gara.

