Autore:

Giulio Scrinzi

TERZO ROUND Dopo le prime due tappe oltreoceano il Mondiale SBK 2018 torna in Europa per dare vita al GP di Spagna, tappa che andrà in scena sul circuito del MotorLand Aragon. Sulla pista iberica Jonathan Rea arriva da leader della classifica iridata, con soli due punti di vantaggio sul nostro Marco Melandri e 9 sullo spagnolo Xavi Forés. Nella partita, tuttavia, ci sarà anche Chaz Davies, così come Tom Sykes, pronto a riscattarsi dopo un avvio di stagione complicato.

COSÌ IN TV Ecco gli orari tv del terzo round SBK 2018, che sarà trasmesso in diretta da Italia 1 e Italia 2.

Sabato 14 aprile 2018

10:30 - SBK Superpole

13:00 - SBK Gara 1

Domenica 15 aprile 2018

13:00 - SBK Gara 2