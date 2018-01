Autore:

Giulio Scrinzi

TERZO PILOTA UFFICIALE Dopo aver portato a casa grandi risultati negli ultimi due anni della Superstock 1000, con la vittoria del Campionato nella scorsa stagione, Michael Ruben Rinaldi è pronto a fare il suo esordio nel Mondiale Superbike. Nel 2018, infatti, l’Aruba.it Racing Ducati – Junior Team sbarcherà nel massimo Campionato delle derivate dalla serie e affiderà la terza Panigale R proprio al 22enne di Rimini, con la quale ha iniziato a prendere le misure nei test dello scorso novembre. La squadra ha ufficializzato la presenza in tutti i round europei, mentre valuterà se estendere ulteriormente il suo impegno anche agli altri appuntamenti iridati.

MICHAEL RUBEN RINALDI “Sono felicissimo di questa opportunità. Sembra un sogno che si avvera poter continuare a correre con il team Aruba.it dopo due anni molto proficui e salire addirittura di categoria nel Mondiale Superbike! Inizieremo la nostra stagione ad Aragon, quindi sfrutteremo il tempo a nostra disposizione per prepararci al meglio. L’obiettivo? Imparare il più possibile, migliorando sia la mia guida che il mio metodo di lavoro, oltre a mettermi finalmente in mostra perché so di avere tutto il necessario per ottenere dei bei risultati”.

STEFANO CECCONI – TEAM PRINCIPAL “Quando, due anni fa, abbiamo deciso di raddoppiare il nostro impegno con la nascita dell’Aruba.it Racing - Junior Team, il nostro obiettivo principale era quello di individuare giovani talenti e dare loro l’opportunità di crescere agonisticamente. Dopo aver centrato il titolo della Superstock 1000 con Michael lo scorso anno, il debutto di pilota e squadra in Superbike non è che la continuazione naturale di questo percorso. Il 2018, in ogni caso, sarà una stagione d’apprendimento e crescita, con la consapevolezza di poter toglierci delle belle soddisfazioni”.