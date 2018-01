Autore:

Giulio Scrinzi

RITORNO AL VERTICE La KTM continua a centrare degli importanti miglioramenti in questa 40esima edizione della Dakar 2018: se ieri era stato Matthias Walkner a portare a casa una vittoria che, di fatto, gli ha regalato la leadership della classifica generale, oggi è toccato al suo compagno di squadra Toby Price. L’australiano, infatti, ha dominato l’ultima parte della lunga tappa Marathon destinata alle moto, arrivando al traguardo di Fiambalà con un vantaggio di 1’38’’ su Kevin Benavides e di oltre sei minuti sull’endurona Made in Mattighofen gemella di Antoine Meo. Un ottimo risultato, che lo ripaga di tanti sacrifici per ritornare al vertice dopo la sfortuna patita l’anno scorso per la rottura del femore.

WALKNER ANCORA IN TESTA Solamente quinto, invece, l’austriaco Matthias Walkner, il quale ha pagato al traguardo di tappa undici minuti di margine che, tuttavia, non hanno inficiato troppo sulla sua prestazione assoluta. Nella generale, infatti, l’attuale portacolori della KTM è ancora primo, con ben 32’ di vantaggio sull’argentino Benavides e oltre 39 su Price, che con questa vittoria è riuscito a risalire fino al gradino più basso del podio virtuale.

BARREDA FUORI DAI GIOCHI Brutte notizie, al contrario, per tutti coloro che stavano tifando la grande rimonta di Joan Barreda: lo spagnolo della Honda, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo circa 100 km dalla partenza dello stage numero 11, a causa di quel ginocchio dolorante che, in ultimo, ha avuto ragione sulla sua forza di volontà. Barreda, di conseguenza, ha dovuto ritirarsi, arrivando senza forze al controllo medico di Fiambalà e dicendo addio al suo sogno di mettere il proprio sigillo su questa edizione della Dakar. Stesso discorso per Stevan Svitko, che ha deciso di fermarsi dal proseguimento del Rally Raid dopo la brutta caduta accusata nella tappa di ieri.

CLASSIFICA GENERALE Qua di seguito la classifica generale aggiornata alla Tappa 11 della Dakar 2018.