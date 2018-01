Autore:

Giulio Scrinzi

ANCORA PRICE Partito in sordina in questa 40esima edizione della Dakar 2018, ora Toby Price si sta mettendo sempre più in luce: dopo aver vinto l'11esima tappa, l'australiano della KTM è riuscito a spuntarla anche nel penultimo stage che terminava in quel di Cordoba, tra l'altro accorciato di 55 km per le moto a causa dell'impraticabilità del percorso iniziale. Grazie al suo talento, Toby è arrivato al traguardo con 2'03'' di vantaggio su Kevin Benavides, che alla fine ha dovuto cedere la leadership e accontentarsi di una comunque importante medaglia d'argento.

WALKNER CI CREDE Gli sforzi del portacolori della Honda, però, probabilmente non saranno sufficienti a fermare la cavalcata di Matthias Walkner, oggi quarto di tappa con 11'32'' di gap sul compagno di squadra Price ma comunque in grado di mantenere il comando della classifica generale con un vantaggio di 22'31'' sull'argentino dell'Ala Dorata. Se l'anno scorso il pilota austriaco della KTM era arrivato al traguardo finale da vice-Campione del Mondo in favore di Sunderland, quest'anno sembra che non ci sia nulla a fermarlo dal portare a casa la sua prima affermazione nella Dakar.

KTM IN RIMONTA Terzo posto di tappa e quarto nella generale per la terza endurona Made in Mattighofen ufficiale di Antoine Meo, sopravanzato da Price ma davanti all'altra KTM di Gerard Farres. In questo finale della 40esima edizione della Dakar le due ruote prodotte dal marchio austriaco hanno recuperato alla grande, dimostrandosi all'altezza di tutte le insidie accusate in ogni singolo stage. A seguire troviamo Johnny Aubert con la Gas Gas (sesto), Pablo Quintanilla con la Husqvarna e Oriol Mena con la Hero, mentre Daniel Oliveras (KTM) e Josè Cornejo (Honda) hanno completato la top ten.

CLASSIFICA GENERALE Qua di seguito la classifica generale della penultima tappa della Dakar 2018.