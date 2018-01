Autore:

Giulio Scrinzi

MEO REGOLA TUTTI Nuova tappa, nuovo vincitore: la Dakar 2018 continua a stupire e oggi, davanti a tutti, si è imposta una KTM. Per la precisione quella di Antoine Meo, che ha saputo piazzare la zampata vincente in uno stage accorciato per la possibilità di incontrare un meteo avverso durante il percorso che ha portato i vari protagonisti da Arequipa a La Paz, in Bolivia. Le moto, per la precisione, hanno dovuto affrontare circa 190 km di prova speciale cronometrata, nella quale il francese del team di Mattighofen si è reso protagonista di una sorprendente rimonta fino a precedere di 30 secondi la Honda di Kevin Benavides sotto al traguardo.

BENAVIDES NUOVO LEADER E proprio questo secondo posto di tappa ha fruttato all’argentino del reparto corse dell’Ala la leadership della classifica generale: il minuto di distacco su Adrien van Beveren è stato recuperato alla grande da Benavides, che ora comanda il gruppo con un vantaggio di 1’57’’ sul portacolori della Yamaha. Ancora terzo assoluto, invece, il vice-Campione 2017 Matthias Walkner, staccato di 2’50’’, mentre è risalito in quarta piazza Xavier de Soultrait, che con la sua endurona della Casa dei Tre Diapason ora insegue con un gap sul battistrada di 9’24’’.

BARREDA DELUDE Dopo aver vinto la scorsa tappa ha invece deluso Joan Barreda, oggi solamente 11esimo e incapace di trovare il ritmo giusto per attaccare la zona alta della classifica. In questo modo lo spagnolo è ora quinto nella generale con 9’33’’ di svantaggio da recuperare sul nuovo leader Benavides… e con soli sei secondi di margine su Toby Price, sesto ma ormai pronto a sfoderare gli artigli per una possibile volata per la vittoria finale. Dietro all’australiano troviamo il vincitore di giornata Antoine Meo (+10’42’’), seguito da Pablo Quintanilla (+16’42’’) e dalle altre due KTM di Gerard Farres (+18’08’’) e di Stevan Svitko (+29’11’’), quest’ultimo decisamente più staccato rispetto al resto della compagnia.

CLASSIFICA GENERALE Qua di seguito la classifica generale aggiornata alla sesta tappa della Dakar 2018.