Autore:

Giulio Scrinzi

TEST DRIVER PER UN GIORNO Valentino Rossi e la Ferrari: una storia iniziata tanti anni fa, quando il Dottore era a un passo dal lasciare la MotoGP per tentare la strada della Formula 1. Una “favola”, se vogliamo, che non ebbe alcun proseguimento, ma che ha permesso al pesarese di rimanere nell'ambiente di Maranello fino ad oggi, quando la Scuderia del Cavallino Rampante gli ha concesso di provare in anteprima sul circuito di Fiorano la sua nuova creazione. Si tratta della Ferrari 488 Pista, una supercar dotata di motore V8 bi-turbo da 720 CV e che Rossi ha potuto portare al limite per saggiarne l'efficacia tra i cordoli. Volete sapere com'è andata? Date un'occhiata alla fotogallery in fondo all'articolo!