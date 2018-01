Autore:

Giulio Scrinzi

ULTIME PROVE Il maltempo non ha dato tregua nemmeno nell’ultima giornata di prove per i collaudatori, andata in scena su quel circuito di Sepang che domenica lascerà spazio ai piloti ufficiali della MotoGP. Una giornata ampiamente condizionata dalla pioggia, arrivata soprattutto nel pomeriggio e che ha di fatto limitato i lavori di tutti i reparti corse impegnati in pista.

KTM IN TESTA Nonostante ciò, quello che stupisce è la presenza della KTM ufficiale di Mika Kallio davanti a tutti: secondi i rilevamenti ufficiosi, il finlandese ha fermato i cronometri sul 2’01’’1, mettendo in luce una competitività del prototipo di Mattighofen davvero sorprendente. Dietro di lui si è piazzato Hiroshi Aoyama con una Honda dotata di profilo aerodinamico alato (2’01’’2), mentre ha arpionato la terza posizione Michele Pirro con la nuova Ducati GP18, stavolta dotata di “ali” rispetto alla versione portata in pista nelle scorse due giornate.

STONER AI BOX L’altra sorpresa, di conseguenza, è arrivata da Casey Stoner, sempre primo finora e che oggi, invece, ha deciso di osservare l’altro collaudatore di Borgo Panigale all’opera. Tanto lavoro, al contrario, per Katsuyuki Nakasuga (2’02’’7), che ha inanellato diversi giri sul bagnato con la nuova Yamaha M1 2018, così come per Sylvain Guintoli (2’01’’6), molto attivo in sella alla Suzuki GSX-RR. Presente, infine, anche il nostro Matteo Baiocco (2’02’’9), capace di mettersi dietro il più esperto Stefan Bradl a bordo della nuova versione della RS-GP di Noale.

I TEMPI DI GIORNATA Qua di seguito i tempi ufficiosi della terza giornata di prove destinata ai collaudatori sul circuito di Sepang.