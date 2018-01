Autore:

Giulio Scrinzi

FINALMENTE AL VERTICE Dopo i segnali incoraggianti mostrati nella prima giornata di prove, almeno da parte di Valentino Rossi con il suo sesto tempo finale, il team Yamaha Movistar è finalmente tornato a sorridere. Nel secondo giorno di test ufficiali IRTA sul circuito di Sepang, infatti, il reparto corse di Iwata ha letteralmente dominato la scena, grazie alla zampata di Maverick Vinales e del nostro Dottore, capaci di arpionare la vetta della classifica con tempi assolutamente di prim’ordine. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull’1’59’’355, mentre il pesarese lo ha seguito in scia con soli 35 millesimi di distacco.

CRUTCHLOW DAVANTI A LORENZO Terza posizione per la migliore delle Honda… stavolta quella di Cal Crutchlow, distanziato di soli 88 millesimi da Vinales e che ha quindi messo in luce la competitività del pacchetto preparato dal team LCR. Dietro di lui si è piazzata la migliore delle Ducati, quella ufficiale di un Jorge Lorenzo capace di fermare il cronometro sull’1’59’’498 proprio nell’ultimo dei suoi 37 giri percorsi in sella alla nuova GP18.

MARQUEZ E DOVI SU GOMME USATE Poco più distante ecco un’altra Rossa, stavolta quella privata di Jack Miller, quinto davanti alla prima M1 Tech 3 del Rookie of the Year 2017 Johann Zarco. In scia al francese, invece, si sono piazzati a distanza di due soli millesimi l’uno dall’altro i due maggiori pretendenti al Titolo 2018: stiamo parlando di Marc Marquez e Andrea Dovizioso, autori di tempi distanti dalla vetta della classifica ma con la scusante di non aver cercato la prestazioni assoluta finale con la gomma nuova.

COMPLETANO LA TOP TEN… Hanno completato la top ten i “nostri” Danilo Petrucci (nono) e Andrea Iannone, con quest’ultimo vittima di un fattaccio che ha visto la sua Suzuki prendere fuoco in mezzo alla pista. Fuori dai primi dieci, invece, l’Aprilia di Aleix Espargarò, così come il mattatore della prima giornata di test Daniel Pedrosa, solamente 12esimo davanti ad Alex Rins e allo sfortunato Pol Espargarò, autore di una brutta caduta che gli ha procurato un forte dolore al braccio e alla gamba destra.

CLASSIFICA DI GIORNATA Qua di seguito la classifica della seconda giornata di test ufficiali sul circuito di Sepang.