PEDROSA ON FIRE Dopo che i collaudatori dei vari team della MotoGP hanno riscaldato le selle dei nuovi prototipi 2018, i piloti ufficiali hanno finalmente iniziato i lavori sul circuito di Sepang, dando vita alla prima delle tre giornate di prove di quella che sarà la 70esima edizione del massimo Campionato motociclistico. In un Day 1 iniziato su pista bagnata che poi è andata via via asciugandosi, alla fine è stato Daniel Pedrosa a conquistare la prima posizione provvisoria in cima alla classifica dei tempi. Lo spagnolo del team Honda Repsol ha arpionato un ottimo 1’59’’427, di poco distante dalla sua stessa pole position fatta segnare lo scorso ottobre.

DUCATI IN SCIA Dietro di lui, però, hanno dato degli ottimi segnali anche le due Desmosedici GP18 ufficiali: dopo che Stoner aveva fornito un primo “assaggio” nei giorni scorsi, ci hanno pensato Dovizioso e Lorenzo a proseguire lo sviluppo della nuova Rossa, portandola rispettivamente in seconda e terza piazza e diventando, assieme a Pedrosa, gli unici altri piloti in grado di scendere sotto il muro dei 2 minuti. Ma non è tutto, perché ha dato un’ottima impressione anche la GP18 marchiata Pramac di Danilo Petrucci, quarto davanti al suo nuovo compagno di squadra Jack Miller (in sella alla “vecchia” GP17).

ROSSI SESTO CON LA YAMAHA Sesto tempo per il nostro Valentino Rossi, che dopo essere rimasto in vetta per buona parte della giornata alla fine si è dovuto “accontentare” di terminare questo Day 1 nei tubi di scarico delle Rosse di Borgo Panigale. In sella alla nuova Yamaha M1 2018 il Dottore ha arpionato un 2’00’’233, oltre a girare parecchio sul bagnato in modo da intuire i miglioramenti giusti per risolvere il cronico problema di poco grip che affligge le quattro cilindri di Iwata nelle ultime stagioni.

COMPLETANO LA TOP TEN… A seguire troviamo il Campione del Mondo in carica Marc Marquez, staccato di ben 863 millesimi dalla vetta: con tutta probabilità “El Cabroncito” non ha voluto scoprire subito le proprie carte e ha lasciato sfogare i suoi avversari, centrando un settimo tempo davanti a Johann Zarco, Cal Crutchlow e Pol Espargarò, bravo quest’ultimo a portare la KTM dentro la top ten. Fuori dai primi dieci, invece, entrambe le Suzuki di Rins (11esimo) e Iannone (16esimo), così come le Aprilia di Espargarò (14esimo) e di Redding (21esimo), oltre alla sorpresa Maverick Vinales, solamente 13esimo con la sua Yamaha.

