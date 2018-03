Autore:

Giulio Scrinzi

IANNONE AL VERTICE Se nella prima giornata aveva dovuto accontentarsi della terza piazza dietro a Dovizioso, oggi Andrea Iannone ha suonato la carica sul circuito di Losail, in Qatar, sede degli ultimi test ufficiali prima dell’avvio della stagione di MotoGP 2018. La prima guida del team Suzuki Ecstar, infatti, si è reso protagonista di un giro super proprio al termine della sessione odierna: un 1’54’’586 con il quale ha arpionato la vetta della classifica di giornata, a riprova della sua costante crescita in sella alla GSX-RR in versione 2018.

DOVIZIOSO, POI MARQUEZ Stavolta, al contrario, è stato Andrea Dovizioso a dover piegare la testa, accontentandosi della seconda posizione virtuale a soli 41 millesimi da Iannone. A seguire, invece, è risalito il Campione del Mondo in carica, un Marc Marquez autore di un 1’54’’753 decisamente migliore di quello che aveva fatto segnare nella giornata di ieri.

ROSSI FUORI DALLA TOP TEN A seguire troviamo il francese Johann Zarco, sempre molto concreto in sella alla sua M1 del team Tech 3 e capace di precedere l’altra Suzuki affidata ad Alex Rins e la Honda di Cal Crutchlow. Solamente settima la prima delle quattro cilindri del team ufficiale Movistar, vale a dire quella di un Maverick Vinales che ha migliorato di soli 2 millesimi il suo personale e ha pagato un distacco dalla vetta di quasi mezzo secondo. È andata peggio al nostro Valentino Rossi, addirittura fuori dalla top ten e con 730 millesimi di ritardo da recuperare su Iannone, oltre che battuto, nell’ordine, da Danilo Petrucci, Jack Miller, e Daniel Pedrosa.

CLASSIFICA DI GIORNATA Qua di seguito la classifica aggiornata al secondo giorno di prove in Qatar.