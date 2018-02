Autore:

La redazione

UN LUSTRO A cinque anni dalla nascita del Team capitanato da Valentino Rossi, la VR46 Academy continua a promuovere e mettere in pista giovani talenti italiani. Per il 2018, infatti, grazie alla collaborazione con Sky, lo Sky Racing Team schiererà quattro piloti nel campionato Mondiale Moto2 e Moto3, due per categoria. Oltre alla conferme di Francesco Bagnaia per la Moto2 e Nicolò Bulega in Moto3, in queste due categorie si aggiungeranno rispettivamente Luca Marini, al suo debutto con questo Team, e Dennis Foggia, al suo esordio nel Mondiale Moto3 dopo aver vinto l’anno scorso il Campionato Junior del CEV.

DIETRO LE QUINTE Team Manager dello Sky Racing Team sarà sempre Pablo Nieto, che gestirà tutti e quatto questi giovani talenti impegnati nel Motomondiale, e punto di riferimento per il quarto anno di un progetto che punta a valorizzare ed aiutare a crescere le prossime generazioni di piloti italiani. Non solo, perché come ci fa capire il nome, è lo stesso Valentino Rossi che farà da allenatore ai quattroi piloti italiani, tra cui quest’anno si aggiunge anche il fratello Luca Marini.

MOTO2 - Per il secondo anno consecutivo, il Team correrà in Moto2, con Kalex. Dopo l’ottimo esordio nel 2017, impreziosito dal titolo di “Rookie of the Year”, Francesco Bagnaia è tra i piloti più attesi del campionato, pronto a lottare con i più forti. Accanto a lui, dopo l’esperienza maturata negli ultimi due anni nella classe intermedia, ci sarà Luca Marini, al debutto con lo Sky Racing Team VR46 per continuare il suo percorso di crescita.

MOTO3 - Nuovi obiettivi anche in Moto3, che continua la collaborazione con KTM. Dopo un inverno dedicato al recupero e alla fisioterapia, a causa dell’infortunio del novembre scorso, Nicolò Bulega è pronto a tornare protagonista in pista. Anche Dennis Foggia, il più giovane del Campionato tra gli italiani, inizia la nuova avventura in Moto3, dopo aver vinto il titolo mondiale nello Junior CEV lo scorso anno con lo Sky VR46 Junior Team.

LE MOTO In Moto2 Bagnaia e Marini sliranno in sella alle Kalex motorizzate con l’unita da 600 cc quattrocilindri di Honda (come per tutte le moto di questa categoria) e dotate di sospensioni Ohlins, inedite per il 2018. Tra i dati principali della Moto2 si parla di 130 cv e 217 kg di peso in ordine di marcia. In Moto3, invece, continua la collaborazione con Ktm, com moto da 250 cc, oltre 54 cv di potenza massima, sospensioni WP e peso minimo di 152 kg.

PABLO NIETO “Abbiamo una grande opportunità in questo 2018 e come un vero team lavoreremo con impegno, passione e professionalità senza lasciare nulla al caso. Ci aspettiamo grandi cose da Pecco (Francesco, ndr): ha dimostrato di saper essere competitivo e, con le novità tecniche introdotte per la nuova stagione, potrà giocarsi delle carte importanti e farci divertire. Anche Luca, grazie all’esperienza accumulata, è pronto a diventare uno dei più forti della categoria. Gli obiettivi sono ambiziosi anche in Moto3: saremo in pista con la nuova KTM, che inizieremo a testare dalla prossima settimana. Nicolò tornerà a gareggiare dopo il brutto infortunio con cui ha chiuso la scorsa stagione, mentre inizieremo un percorso con Dennis, all’esordio nel Campionato del Mondo”

FRANCESCO BAGNAIA “Il primo anno in Moto2 è stato ricco di soddisfazioni e risultati importanti, conseguiti grazie al lavoro di tutto il Team. Abbiamo dimostrato di essere competitivi, abbiamo fatto esperienza nel nostro anno da Rookie della categoria e, grazie alle novità tecniche, adesso abbiamo l’opportunità di giocarci delle carte importanti per il Campionato. Siamo motivati a continuare il nostro percorso di crescita e a lottare con i più forti”.

LUCA MARINI “Dopo due anni di esperienza in Moto2 e i buoni piazzamenti dello scorso anno, questa sarà sicuramente una stagione chiave per me. Esordirò con il nuovo Team e sono già molto soddisfatto del lavoro fatto nella pre season con tutti i nuovi tecnici. L’obiettivo è fare un altro step in avanti e avvicinare i più forti: ho la fortuna di far parte di una delle squadre più competitive della categoria”.

NICOLO BULEGA “Lo scorso anno è stato più difficile del previsto e ho chiesto al Team di poter fare un’altra stagione in Moto3 per continuare il mio percorso di crescita. L’infortunio a fine anno ha reso le cose più complicate, ma ho sfruttato l’inverno per recuperare al meglio. Non vedo l’ora di risalire in sella per capire esattamente qual è la mia situazione fisica. Ho voglia di tornare al lavoro sulla nuova KTM”.

DENNIS FOGGIA “Non vedo l’ora d’iniziare questa avventura nel Mondiale con lo Sky Racing Team VR46. Sono davvero contento di poter esordire con il Team che mi ha già supportato lo scorso anno nel CEV, è il sogno che avevo fin da quando ero bambino. Gli obiettivi sono imparare, crescere, fare esperienza e riuscire a prendere il ritmo di questo Campionato. Darò il massimo, cercherò di divertirmi e di centrare la Top10”.