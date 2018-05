Autore:

INGAGGIO UFFICIALE Dopo l'imminente annuncio del rinnovo di Pol Espargarò fino al 2020, il team Red Bull KTM MotoGP ha annunciato l'arrivo di un top rider a partire dalla prossima stagione. Stiamo parlando del francese Johann Zarco, che quest'anno terminerà la propria partnership con il team Monster Yamaha Tech 3, mentre dal 2019 prenderà il posto dell'inglese Bradley Smith sulla RC16 ufficiale.

PRONTI A CORRERE In merito all'annuncio di Zarco, ecco le parole di Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport: “Abbiamo sempre avuto buoni rapporti con Johann sin da quando correva nella Red Bull Rookies Cup. Ora vogliamo fare un passo deciso in avanti con lui in MotoGP: è un combattente e sono convinto che saprà essere competitivo in sella alla RC16”. Questo, invece, il commento del pilota francese: “La mia carriera continuerà dove tutto ha avuto inizio, con KTM. Sono davvero felice di correre con questa Casa, perché abbiamo sempre avuto le stesse ambizioni. Siamo pronti a correre”.