Autore:

Giulio Scrinzi

PREMIO SPECIALE Toni Elias, Michael Dunlop e Josh Waters: tre piloti e tre Campioni del motociclismo moderno… ma cos’hanno in comune? Il fatto che scenderanno in pista negli imminenti test di Sepang della MotoGP, previsti nella due giorni del 25-26 gennaio e che precederanno quelli IRTA del 28 gennaio. Il trio in questione è stato scelto per portare in pista la Suzuki GSX-RR con specifiche 2017, grazie alle vittorie conseguite rispettivamente nel Campionato MotoAmerica 2017 (Elias), nell’Tourist Trophy dell’Isola di Man (Dunlop) e nella Superbike australiana (Waters). Successi che consentiranno loro di avere un assaggio della quattro cilindri di Hamamatsu sul circuito di Sepang, dove al loro fianco ci sarà anche Sylvain Guintoli con la GSX-RR in versione 2018.