Giulio Scrinzi

AFFILANDO LE ARMI Il risultato del team Honda Repsol nel round d’esordio in Qatar non deve aver convinto del tutto i vertici della Casa dell’Ala Dorata: Marc Marquez e Daniel Pedrosa hanno chiuso il primo GP della stagione 2018 rispettivamente al secondo e al settimo posto, delle buone prestazioni che però dovranno essere migliorate in vista della gara di casa. Per il Gran Premio di Spagna, previsto per il 6 maggio, il reparto corse giapponese ha infatti deciso di effettuare una tre giorni di test privati sul circuito di Jerez de la Frontera, portando in pista le RC213V ufficiali dei due piloti iberici. E mentre oggi saranno proprio Marquez e Pedrosa a darsi da fare tra i cordoli di Jerez, domani e mercoledì sarà il turno del tester Stefan Bradl provare le ultime novità costruite nei laboratori dell’HRC. Sarà questa la mossa vincente per raggiungere la vetta della Classifica della MotoGP?