Autore:

Giulio Scrinzi

NUOVA PARTNERSHIP Ora è ufficiale: in seguito all’annuncio diramato da Hervé Poncharal in merito all’interruzione della collaborazione con la Yamaha, il team Tech 3 ha stipulato una nuova partnership con la KTM, che inizierà dal 2019 e proseguirà per tre stagioni fino al 2021. In questo modo, il reparto corse francese disporrà di due prototipi della Casa di Mattighofen, che affiancheranno quelli già presenti con il team ufficiale austriaco.

ANCORA PIÙ FORTI A tal proposito, ecco il commento di Pit Beirer, direttore del reparto Motorsport della KTM: “Siamo molto felici di unire le nostre forze a Tech 3 in MotoGP nel 2019. Il team ha molti anni di esperienza e ha ottenuto molti risultati di rilievo in questo campionato. La loro struttura professionale ci renderà ancora più forti. Avere quattro KTM RC16 in griglia è un altro grande passo avanti per noi, sia per lo sviluppo della moto che per l’ulteriore espansione della nostra struttura nel paddock. Non vediamo l’ora di cominciare questa importante cooperazione e sono grato a Hervé Poncharal per la sua fiducia in KTM”.