Autore:

Giulio Scrinzi

L’OPPORTUNITÀ DELLA VITA Il team Monster Yamaha Tech 3 è in fermento dopo che il suo secondo pilota, Jonas Folger, ha annunciato il suo temporaneo ritiro dalle corse per problemi di salute. La volontà del reparto corse di Hervé Poncharal è quella di trovare al più presto un sostituto, e tra i papabili è recentemente uscito il nome di Hafizh Syahrin, giovane pilota che corre in Moto2 ormai da quattro stagioni. L’interesse mostrato dal reparto corse francese, dopo una prima valutazione, si è ulteriormente concretizzato nei confronti del malese, al punto da regalargli l’opportunità che stava aspettando. Syahrin, infatti, è stato convocato dal team Tech 3 nei prossimi test ufficiali della MotoGP, che si svolgeranno sul circuito thailandese di Buriram dal 16 al 18 febbraio. Tramite questa prova e a seconda di cosa sarà in grado di fare Hafizh sulla M1, la squadra satellite della Casa di Iwata deciderà se confermarlo come pilota titolare al fianco di Johann Zarco.

HAFIZH SYAHRIN “Per prima cosa voglio ringraziare Hervé Poncharal e l’intera squadra per questa opportunità. Farò del mio meglio in tutti e tre i giorni in Thailandia. Per me guidare una MotoGP è un sogno che si realizza, devo ammettere che sono davvero emozionato. Spero di essere veloce, in modo da mostrare a tutti di cosa sono capace”.

HERVÉ PONCHARAL “Sono contento di avere Hafizh Syahrin durante i test di Buriram. Come tutti sanno, da quando Jonas Folger ha deciso di non correre nel 2018 abbiamo cercato un giusto sostituto. Dopo i test a Sepang abbiamo avuto molti incontri e abbiamo deciso che Hafizh Syahrin sarebbe una buona scelta per Monster Yamaha Tech 3. In questo momento si tratta di soli tre giorni, ma sono convinto che Hafizh sarà in grado di mostrarci di cosa è capace: ha solo 23 anni, ha già conquistato qualche podio in Moto2 e concluso in top ten il 2017, ma sappiamo che sarà una sfida. Vediamo come va il test, poi prenderemo la decisione definitiva”.